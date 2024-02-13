بوغالي يستقبل الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

بوغالي يستقبل الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، بمقر المجلس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس.

ويأتي هذا اللقاء حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، في إطار التحضير للاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية للإتحاد، بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الإقتصادية والبيئة، وذلك يومي 15 و16 فيفري الجاري، بمدينة قسنطينة.

جدير بالذكر، أن اجتماع اللّجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي بناء على طلب من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، باعتباره رئيسا للاتحاد، حيث سيتم خلاله اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية، وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابع عشر للاتحاد الذي انعقد بالجزائر في يناير 2023.

كما سيتم اعتماد التقرير الختامي و”إعلان الجزائر”، الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد وذلك قبل قراءته أمام وسائل الإعلام.

شرف الدين عبد النور

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