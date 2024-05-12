بوغالي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين الجزائر و سوريا

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، بمقر المجلس، سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، ماهر عنان بدور، الذي أدى له زيارة مجاملة.

و أشاد بوغالي، خلال هذا اللقاء، بمستوى العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين، وحثّ على بذل مزيد من الجهود لرفع مستواها، داعيا، في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما على المستويين البرلماني والاقتصادي.

إلى جانب ذلك، جدد إبراهيم بوغالي، حرص الجزائر على سيادة سورية ووحدة ترابها، كما تطرق إلى عدد من الملفات الراهنة، على غرار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل مواجهة آفة الإرهاب.

بدوره، أثنى السفير السوري، على مستوى العلاقات الثنائية، وعلى الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، كما أثنى على مواقف الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار دعم استقرار سورية ووحدة أراضيها.

كما أكد السفير، خلال اللقاء، أن الجزائر معروفة بصلابة مواقفها، مثنيا على الدور الذي تقوم به، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لصالح كل القضايا العادلة، وأعرب من جهة أخرى، عن يقينه بأن الجزائر مقبلة على مرحلة جد مزدهرة في الفترة المقبلة.

شرف الدين عبد النور