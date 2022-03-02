بوغالي: هيكلة النص التشريعي يتطلب دراسة كافية بماهيته

2 مارس، 2022

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن هيكلة النص التشريعي يتطلب دراسة كافية بماهيته وتتبع مراحله.

واوضح بوغالي في كلمة له خلال الندوة التكوينية لفائدة النواب حول إجراءات العمل التشريعي و البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، أن هيكلة النص التشريعي يتطلب دراسة كافية بماهيته وتتبع مراحله، حتى تكون النصوص التشريعية منسجمة فيما بينها ومتكيفة مع الدستور.

وأكد ذات المتحدث على أن عملية التكوين المستمر هي الحجر الأساسي لأي بناء وفي جميع المجالات والقطاعات خاصة المجال التشريعي.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا :”أشارككم هذا اليوم التكويني الذي يهدف لترقية الأداء ولمعرفة المراحل والإجراءات التي يتطلبها النص التشريعي”.

رمزي أحمد توميات

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