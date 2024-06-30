بوغالي: مواقف الجزائر ثابتة اتجاه الشعوب المستضعفة خصوصا القضيتين الفلسطينية والصحراوية

جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التأكيد على مواقف الجزائر ثابتة تجاه الشعوب المضطهدة خصوصا القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان 2023-2024، أين ندد بما يعانيه الشعب الصحراوي من استعمار جائر لأرضه في وقت لازالت القضية الصحراوية في الواجهة بمطالبات لتصفية آخر مستعمرة في إفريقيا في إطار القانون الدولي وما تفرضه هيئة الأمم المتحدة.

وأشار بوغالي الى أن الجزائر سباقة دائما إلى تعزيز مواقفها الخارجية من خلال إقرار وفرض التجاوب مع طلبات سلكها الدبلوماسي وتكريس هذا الجهاز خصوصا مع ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات.

كما أبرز ذات المتحدث، أنه كان للجزائر وسلكها الدبلوماسي مواقف شجاعة أمام مجلس الأمن الدولي. مشيرا إلى أن الجهود مستمرة حفاظا على قدسية القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر

رمزي أحمد توميات