بوغالي: “مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ الحرية الكاملة والسيادة المطلقة”

أكّد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، من العاصمة بيونس آيرس، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ الحرية الكاملة والسيادة المطلقة، مضيفا أنها كانت محطة حاسمة ومفصلية في تاريخ الكفاح الوطني ضد المستعمر الغاشم.

وذكّر رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة له بالمناسبة، بأثر تلك المظاهرات حين دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 15 إلى تبني القرار الداعي لتصفية الاستعمار واعتبار إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ومناقضا لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع بوغالي موضحا أن هذه المحطة أكدت استمرار ثورة نوفمبر المظفرة والتفاف الشعب حول جيش التحرير الوطني وتمسكه بمبادئ بيان أول نوفمبر ، وإبطال كل طرح لا يكرس مبدأ الحرية الكاملة والسيادة المطلقة، وأضاف أن شعارات “الجزائر للجزائريين” – “الجزائر مسلمة مستقلة ” لا تزال تدوي في الأفق ولا تزال إلى اليوم منهلا للقيم والعبر يستلهم منها أحرار العالم.

وأردف بوغالي في ختام كلمته مؤكدا أن الرسالة المقدسة التي ورثتها الأجيال عن المجاهدين والشهداء تبقى مسؤولية ثقيلة يجب تلقينها مع كل ما تعنيه من قيم مبادئ لا سيما تلك المتعلقة بنصرة القضايا العادلة والشعوب المضطهدة وحفاظا كذلك على الذاكرة الوطنية والتاريخ المجيد لثورة الجزائر المظفر، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

شرف الدين عبد النور

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