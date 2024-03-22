بوغالي على رأس وفد من غرفتي البرلمان للمشاركة في الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

بوغالي على رأس وفد من غرفتي البرلمان للمشاركة في الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

يتوجّه اليوم الجمعة، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على رأس وفد من غرفتي البرلمان، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي من المزمع عقدها بجنيف، من 22 إلى 27 مارس الجاري، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

و ستعقد الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، على هامش هذه الأشغال، اجتماعها الثالث بمشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني.

و ستشكل هذه الأشغال فرصة هامة للوفد البرلماني الجزائري من أجل بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، كما ستكون سانحة للدفاع عن مواقف الجزائر إزاء مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

و للإشارة فإن الوفد البرلماني يضم عن المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية عضو مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد، فريدة اليمي حدوش، نائب أول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات وعضو مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان بالاتحاد البرلماني الدولي، محمد أنور بوشويط، عضو مجلس منتدى الشباب ومكتب اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما يضم الوفد عن مجلس الأمة، كلا من، أحمد خرشي نائب رئيس مجلس الأمة، فوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، عبد الرحمن قنشوبة، عضو مجلس الأمة، كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة.

هذا و يضم وفد المجلس الشعبي الوطني، المشارك في اجتماع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، طرباقو علي، سمية بلقاسم، و خديجة بلقاضي.

شرف الدين عبد النور

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