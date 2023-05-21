بوغالي: تنصيب مجموعة صداقة مع زامبيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بمقر المجلس، رئيسة برلمان جمهورية زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي حسب بيان للمجلس.

و في مستهل المحادثات، ذكر بوغالي بواقع العلاقات التي تربط البلدين. مبديا ارتياحه لعمقها وتجذرها عبر التاريخ خاصة وأن البلدين عاشا تجربة محاربة الاستعمار.

وأعرب ذات المتحدث عن أمله في أن تتواصل جهود التعاون بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني. الذي أعلن بأنه سيتعزز بتنصيب مجموعة صداقة ستعمل على أن تكون قناة لتنسيق المواقف. وتوحيد الرؤى لاسيما إزاء القضايا التي تهم القارة.

كما دعا رئيس المجلس إلى العمل سويا من أجل محاربة كل أشكال العنف والتطرف وترقية عوامل السلم بما يخدم مصالح القارة الإفريقية ويمكنها من لعب دور فاعل في النظام العالمي الجديد.

وشدد نفس المسؤول على ضرورة تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي. لافتا إلى أن البلدين يزخران بإمكانات كبيرة يجب استغلالها للوصول بمستواه إلى المأمول، حيث استشهد بعديد مجالات التعاون التي تجمع البلدين كما هو الشأن بخصوص قطاع التعليم العالي.

أما على الصعيد الدولي، فذكر بوغالي بالمبادئ الثابتة للجزائر ودفاعها عن القضايا العادلة. وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ومن جهتها أشادت كاشومبا بالدينامكية التي تطبع العلاقات بين البلدين. خاصة بعد التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين،معربة عن أملها بأن يتم تعزيزيها من خلال التعاون البرلماني القائم على تبادل الزيارات والخبرات.

واوضحت رئيسة البرلمان الزامبي أن أغلب الدول الافريقية عانت كثيرا من ويلات الاستعمار، وهي الآن تنعم الاستقلال وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الدول.

ليديا كبيش

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