بوغالي: الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الفلـسطـيني وصمة عار على جبين الإنسانية كلها

بوغالي: الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الفلـسطـيني وصمة عار على جبين الإنسانية كلها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي:” فضاعة ما يجري في غـزة من إبـادة جماعية بات يُشكل تهديدا للمبادئ والقيم السامية التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة”.

وجاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي

وقال بوغالي: ” ان الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الفلـسطـيني الأعزل المحروم من أدنى مقومات الحياة واضحة وصمة عار على جبين الإنسانية كلها”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول أن :”استهداف المباني والسكنات والمدارس والمساجد جـرائم حــ.رب مكتملة الأركان، كما يزداد الوضع سوءا مع العجز المُخجل للمؤسسات الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسـطيني”.

وتابع قائلا : نُسجل بارتياح كبير قرار محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان عن جـرائم الإبادة الجماعية ونعتبره مكسبا هاما للقضية الفلـسـطينية”.

وأردف الرئيس بوغالي بالقول: “نُسجل باعتزاز ما تقوم به الجزائر في إطار عضويتها غر الدائمة في مجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم آملا أن يُكلل عملهم بالنجاح”.

رمزي أحمد توميات

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