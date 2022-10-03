بوغالي: القمة العربية دليل على رغبة الجزائر الصادقة في تحقيق التوافق العربي

أكد اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن القمة العربية دليل على رغبة الجزائر الصادقة في تحقيق التوافق العربي

وأورد بوغالي خلال جلسة عرض بيان السياسة العامة للحكومة أن :”السعي الحثيث للمّ شمل الفلسطينيين، وعزمها على توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر والاستثمار في القواسم المشتركة. والدفاع عن الحقوق المسلوبة في ظل الجامعة العربية دليل على رغبتها الصادقة وحرصها ووعيها الكبير”.

وذلك بما يحققه التوافق العربي من مصالح تعود بالخير على كل الشعوب العربية المتطلعة للحياة الكريمة في أوطانها، يضيف ذات المتحدث

كما جدد رئيس المجلس دعوته للجميع لإبداء مزيد من الحرص على التفاعل والتجاوب حتى تكون مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لانطلاقة جديدة.

واعتبر نفس المسؤول، أن حجم الأشغال يتطلب تهيئة كل الظروف وتسهيل مهام كل طرف حتى تحقق الأهداف المرجوة من هذه الدورة.

رمزي أحمد توميات

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