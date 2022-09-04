بوغالي: الدبلوماسية الجزائرية تدعم السلام إلا أنها ترفض كل أنواع الهيمنة

بوغالي: الدبلوماسية الجزائرية تدعم السلام إلا أنها ترفض كل أنواع الهيمنة

افتتحت اليوم الأحد، الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني، لسنة 2022-2023 تحت رئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وقال بوغالي أن :”القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية دليل على صدق الإرادة على أن معيشة المواطن تعد أولوية للرئيس الذي هيأ الأجواء لدفع عجلة التنمية وتدعيم الاستثمار”.

وأوضح ذات المتحدث، أن مراجعة الأجور للعمال والمنح للمتقاعدين والزيادة في منحة البطالة كلها مؤشرات على أن معيشة المواطن من أولويات الرئيس تبون.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن الدبلوماسية الجزائرية تدعم السلام إلا أنها ترفض كل أنواع الهيمنة والاستغلال والعدوان والاستعمار.

وقال نفس المسؤول:”صادقنا على 35 مشروعا وقمنا بدورنا الرقابي كل ذلك في جو من الانسجام والتوافق والتكامل من أجل المصلحة العامة مع الحكومة”.

وتابع بوغالي قائلا:”أهيب بالجميع ليكونوا في مستوى التحديات من العمل على توحيد الصف ولم شمل الجزائريين ليكونوا قوة بناء والعمل على ترقية الجهد الوطني وإتاحة الفرصة للشباب خلقا للثروة”.

ليديا كبيش

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