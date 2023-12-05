بوغالي: الجزائر حسنت من مؤشراتها الإقتصادية رغم الأزمات

أفاد اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الجزائر حسّنت من مؤشراتها الإقتصادية رغم الأزمات الإقتصادية التي يشهدها العالم

وأكد بوغالي على هامش التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن المشروع يعد نمطا فعالا لحوكمة جديدة عكفت الحكومة بتوجيهات الرئيس تبون. على عقلنة تسيير الموارد وعكست الصورة الواضحة لاحيياجات الشأن الداخلي لتحقيق التنمية واستغلال الموارد خاصة البشري.

وأوضح ذات المتحدث، أن مشروع القانون جاء ليعزز المكاسب التي تحققت ويحدث تنمية متوازنة من المناطق. مشيرا إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية خلال الزيارة التفقدية ووقوفه على واقع التنمية من شأنه تعجيل وتيرة الأنجازات.

كما أن الزيارة الى ولاية تندوف واشرافه على انطلاق المشاريع الهامة دليل على الإرادة القوية والرغبة الصادقة في إقلاع إقتصادي كان قد وعد والتزم به.

وأوضح بوغالي، أن الجزائر قادرة بما توفر لها من إرادة سياسية وطاقات مؤهلة ومقومات خاصة الشباب على صنع الفاقر في الداخل والخارج من خلال أفراد الجالية المتشبعة بالإنتماء.

بالإضافة الى الإمكانيات التي تزخر فيها بلادنا واحتياط الصرف والذهب. يجعلنا في مأمن الوقوع مما وقعت فيه الدول. وهي متجردة من المديونية

رمزي أحمد توميات

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