شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي في الدورة 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد بوغالي في كلمة له على أن الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون استكملت بناء مؤسساتها استجابة لمطالب الشعب في حراكه وتسعى لتحقيق النهضة في كافة المجالات.

واعتبر ذات المتحدث ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل، أنه أول التحديات التي تواجه الأعضاء وتستوجب منهم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الشعبي الوطني: “نجتمع اليوم تحت راية التعاون الإسلامي عسى أن نكون كالجسد الواحد في وقت دقيق وخطير على الساحة الدولية”.

وأضاف نفس المسؤول بالقول: “نقف اليوم على التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لرص صفوفنا ودعم التضامن بيننا لنكون في مستوى التحديات… وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل أول التحديات التي تواجهنا وعلينا أن نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”.

كما شدد بوغالي على أن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية يسعى للم الشمل الفلسطيني اذ اجتمعت كل الفصائل في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني.

رمزي أحمد توميات

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