بوغالي: الإنتخابات الرئاسية فرصة لتجسيد رأي الشعب واستكمال مسيرة البناء

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على ضرورة الإنخراط في الرئاسيات معتبرا أنها فرصة لتجسيد رأي الشعب واستكمال مسيرة البناء.

وجاء ذلك في كلمة له على هامش إشرافه على إختتام الدورة البرلمانية 2024/2023 بالمجلس الشعبي الوطني حيث قال : “نعيش مرحلة هامة من الديمقراطية لترسيخ ثقافة دولة المؤسسات وسنمارس هذا الحق في مسيرة الاستقرار والبناء”.

وللاشارة فقد إختتم البرلمان بغرفتيه دورته العادية اليوم الأحد، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

رمزي أحمد توميات