بوسليماني يحث وسائل الإعلام الوطنية على تكثيف جهودها لترقية صورة الجزائر عبر العالم

13 مايو، 2023

حث وزير الاتصال محمد بوسليماني أمس الجمعة، مهنيي وسائل الإعلام الوطنية على تجنيد جهودهم واستحداث حركية إعلامية بهدف ترقية صورة الجزائر عبر العالم.

وجاء ذلك خلال تفقده محطة البث الإذاعي والتلفزي بغرداية، اين دعا مهنيي وسائل الإعلام الوطنية لتجنيد أكثر لجهودهم واستحداث حركية إعلامية بهدف ترقية صورة الجزائر عبر العالم.

وابرز بوسليماني اهمية تعزيز وترقية صورة الجزائر نحو الخارج ونقل صوت بلادنا إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن الحق في الإعلام مضمون دستوريا لكل جزائري،

وافاد ذات المتحدث أنه من الأهمية بمكان السماح للمواطن الجزائري الوصول إلى المعلومة أينما وجد وحيثما كان، مما يتطلب تكثيف جهود مختلف المتدخلين من إذاعة وتلفزيون ومحطات البث، لضمان إعلام جواري بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في تنمية البلاد”.

و ذكر وزير الاتصال أن” تغطية البث سواء بالنسبة للتلفزيون أو الإذاعة عبر مجموع التراب الوطني سيما على مستوى الحدود الجنوبية مضمونة، وعليه فإنه من واجبنا إيصال نحو الخارج صوت وصورة بلادنا وتطوره وقدراته

كما شدد نفس المسؤول على أنه من غير المقبول استقبال برامج قنوات أجنبية في مقابل عدم تمكن قنواتنا من بث برامجنا نحو الخارج لترقية صورة الجزائر في القارة الإفريقية وعبر العالم”.

رمزي أحمد توميات

13 مايو، 2023

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