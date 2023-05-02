بوسليماني: نعول على المواقع الإلكترونية في التصدي للإدعاءات المغرضة

بوسليماني: نعول على المواقع الإلكترونية في التصدي للإدعاءات المغرضة

شدد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعول على المواقع الالكترونية الوطنية في المساهمة في التصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف الجزائر.

وقال بوسليماني، أن :“استحداث قانون خاص لتنظيم نشاط الصحافة الالكترونية بدل النص التنظيمي الساري المفعول, يعكس حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشاط من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون وتعزيز الاحترافية والمهنية المقترنة باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة”.

وأكد ذات المتحدث أن “الدولة تعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة، إلى جانب باقي وسائل الإعلام، في الدفاع عن مقوماتنا ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا”.

كما اشار وزير الاتصال إلى أن الاستعمال السلبي والعدائي لبعض الأرضيات والمواقع الإلكترونية كتلك التي تستهدف بلادنا بشكل ممنهج يؤكد ضرورة التكفل بهذا المجال الحساس

في حين ذكر نفس المسؤول أن الدولة جعلت من الرقمنة اولوية لتحسين أداء المؤسسات وضمان الشفافية والحكم الراشد وتحصين البلاد من الممارسات المسيئة”

رمزي أحمد توميات

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