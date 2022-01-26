بوسليماني: الصحافة الالكترونية أصبحت ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية

شدد وزير الاتصال محمد بوسليماني، على أن الصحافة الإلكترونية، أصبحت ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية، مذكرا بأنه منذ صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الإعلام عبر الانترنت، بتاريخ 2 نوفمبر 2020 فإن عدد من المواقع الإلكترونية المسجلة على مستوى وزارة الاتصال تجاوز 120 موقع

و أوضح، بوسليماني، في حوار خص به الجريدتين الإلكترونيتين “الجزائر الآن” و algerie 54″، أن مصالحه لا تركز على الأرقام بقدر ما تركز على نجاعة والتزام المواقع التي فرضت وتفرض وجودها لا سيما عندما يتعلق الأمر بالفترات التي يكون فيها الوطن أمام تحديات كبرى.

واعترف ذات المتحدث بأن الصحافة الإلكترونية تعاني من مشاكل مالية كونها الوحيدة التي لم تستفد منذ إنشائها من أي دعم رغم تأثيرها المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أثتي وزير الإتصال على هذه المواقع التي وبرغم قلة أو انعدام عملية التمويل واصلت الدفاع عن مصالح الوطن، رغم تعرضها لمحاولات التشويش وضرب استقرارها من طرف مواقع معادية.

وأكد نفس المسؤول، أن مصالح دائرته الوزارية شرعت فعليا في اجراءات عملية لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم اللازم على غرار الصحافة المكتوبة.

أوضح بوسليماني أن هذا الدعم الذي هو بمثابة جرعة أكسجين سيحفز المواقع الإكترونية الجادة والاحترافية لمضاعفة الجهود في سياق مواصلة مهنتهم النبيلة للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثمين الانجازات الكبرى للجزائر على المستويين الوطني والدولي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...