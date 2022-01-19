بوحدي: محاكم متنقلة بداية من مارس المقبل

كشف اليوم الأربعاء مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل حميد بوحدي عن إنشاء مجالس متنقلة أو محاكم جوارية ستبدأ عملها مارس القادم.

وأفاد بوحدي، في تصريح لقناة ”الشروق نيوز” إن المجالس المتنقلة تشمل كل الجهات القضائية، وتأتي لتسهيل لجوء المواطن إلى القضاء.

وأوضح ذات المتحدث أن المجالس المتنقلة ستسمح للمتقاضين بالتقاضي في كل المواد سواء المدنية أو الجزائية، كما ستخفف من الأعباء المادية وتقلص من البعد الجغرافي وتسمح للمواطنين بالولوج إلى القضاء على حد سواء.

كما من شأن هذه المجالس المتنقلة المساهمة في فتح مناصب شغل لاسيما في الجنوب الجزائري، يضيف المسؤول بوزارة العدل.

ليديا كبيش

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