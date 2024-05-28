بن طالب يُشرف على الافتتاح الرسمي للملتقى التقني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، بالمركز العائلي لبن عكنون بالجزائر العاصمة، على مراسم الافتتاح الرسمي، لفعاليات الملتقى التقني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، حول موضوع “مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منها في شمال إفريقيا”، بمشاركة هيئات الضمان الاجتماعي لبلدان شمال افريقيا، العضوة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

و نُظّم هذا الملتقى التقني، الذي يدوم يومين، من 28 إلى 29 ماي الجاري، من قبل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب اتصال الجمعية لشمال افريقيا، بالتنسيق مع الأمانة العامة للجمعية، وتحت إشراف الصناديق الجزائرية للضمان الاجتماعي، (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وكذا الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري).

و كانت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، قد قامت بتبني مبادئ توجيهية تتعلق بمكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في أنظمة الضمان الاجتماعي، والتي تشكل نقطة مرجعية ذات مستوى في مجال إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.

هذا و يستجيب هذا الملتقى التقني لمبادئ الجمعية في شقها المتعلق بمكافحة الخطأ والتهرب و الاحتيال في أنظمة الضمان الاجتماعي، وكذا تلك المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والامتثال، وذلك اعتمادا على تجارب تم تسجيلها مؤخرا بالمنطقة.

كما يشكل هذا الحدث أيضا، سانحة لمناقشة الاستراتيجيات والمقاربات المبتكرة التي تعتمدها هيئات الضمان الاجتماعي، من خلال التطرق إلى الإشكاليات المتمثلة في، “أهم التحديات وعوامل الخطر التي تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي في منطقة شمال افريقيا في مجال الوقاية ومكافحة الأخطاء والتهرب والاحتيال في تحصيل الاشتراكات ودفع الأداءات، التدابير والاستراتيجيات الجديدة التي تم وضعها مؤخرا من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة فى هذا المجال وأهم مخرجاتها، دور التكنولوجيا والتعاون مع الأطراف الفاعلة، سيما المؤسسات المالية والسلطات الضريبية في إعداد مقاربات مبتكرة، مساهمة التكوين وتطوير المهارات وكذا التحسيس في تطوير ثقافة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين التحصيل وتعزيز مكافحة التهرب والاحتيال في مجال الاشتراكات والأداءات”.

شرف الدين عبد النور