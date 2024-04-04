بن طالب يقف ميدانيا على الخدمات المُقدّمة في مجالي التشغيل والضمان الإجتماعي بسطيف

بن طالب يقف ميدانيا على الخدمات المُقدّمة في مجالي التشغيل والضمان الإجتماعي بسطيف

قام اليوم الخميس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بزيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، رفقة والي الولاية، مصطفى ليماني، والسلطات المحلية المدنية والأمنية للولاية.

وتندرج هذه الزيارة، في إطار حرص وزير العمل على الاطلاع ميدانيا على الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية للمواطن في مجالي التشغيل والضمان الاجتماعي حيث عرفت الزيارة عدة محطات بإقليم الولاية.

أول محطة من زيارته التفقدية، كانت لفرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ببلدية العلمة، حيث استمع بن طالب، إلى عرضين، الأول عن واقع التشغيل بولاية سطيف، والثاني عن نشاط الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أين أسدى توجيهات تقضي بالعمل على التحسين المتواصل للخدمة العمومية إلى جانب التعريف بالخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ولاسيما استخراج شهادة عدم الانتساب عن بعد، إضافة إلى التشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي لغير الاجراء للاستفادة من التغطية الاجتماعية والتقاعد.

ثاني محطة الزيارة، كانت لمؤسسة فاديركو المتخصصة في صناعة وتحويل الورق بولاية سطيف، أين نوّه وزير العمل، في معرض حديثه، عن ارتفاع مداخيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تُعدّ مؤشرا على الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وارتفاع نسبة التشغيل بمختلف المؤسسات، يعود إلى التسهيلات التي أقرّتها الجزائر في مجال الاستثمار وكذا التدابير التي وضعتها لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغرة لإدماج الشباب في الحياة المهنية وخلق الثروة.

كما أكد وزير العمل، على أهمية التكوين ورفع المؤهلات لدى فئة طالبي الشغل بما يسمح لهم بالالتحاق بعالم الشغل.

ثالث محطة من زيارته التفقدية، كانت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أين استمع الوزير لعرض شامل حول الخدمات والتسهيلات التي توفرها لمرتفقيها ولاسيما الخدمات الرقمية

وعلى هامش إشرافه رفقة والي ولاية سطيف على مراسم تدشين مقر المديرية الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، أسدى الوزير تعليمات صارمة بالانطلاق في تسليم مقررات الاستفادة من الاعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة في إطار برنامج السكن الريفي، إبتداءً من تاريخ 25 أفريل الجاري، وفق رزنامة محددة ومضبوطة.

كما أكد بن طالب، على أن المنصة الرقمية المُخصّصة لعملية التسجيل من شأنها إضفاء الشفافية في تسيير الملفات، وهي مفتوحة لكل من يستوفي الشروط، يضيف وزير العمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية رُصد لها غلاف مالي مقدّر بـ 30 مليار دينار جزائري، مما يسمح بمنح 60.000 إعانة مالية غير قابلة للاسترداد، مقسمة على دورتين ” الدورة الأولى 40.000 إعانة، والدورة الثانية 20.000 إعانة “.

هذا و اختتم الوزير فيصل بن طالب، زيارته التفقدية لولاية سطيف، بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أين استمع لعرض شامل حول نشاطات الوكالة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الوزير أن نسبة عروض العمل ارتفعت بنسبة 35 % خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2023، بينما ارتفعت نسبة التنصيبات بــ 43 % خلال نفس الفترة.

كما تم -يضيف الوزير- الوقوف ميدانيا على التحضيرات لعملية على إعداد مقررات الاستفادة من الاعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة في إطار برنامج السكن الريفي، والتي تدخل ضمن الحرص على تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، في الحفاظ على البعد الإجتماعي للدولة الجزائرية، موضحا أن الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد سمحت برفع نسبة تحصيل اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بنسبة 14,10 % خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2023، مما يسمح بضمان تغطية اجتماعية ناجعة للمواطنين، حسب وزير العمل.

شرف الدين عبد النور

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