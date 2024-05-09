بن طالب يؤكّد أن قرار الرئيس تبون بزيادة في منح ومعاشات التقاعد يُعدّ سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، خلال زيارة العمل والتفقد، التي قادته إلى ولاية معسكر، أن الزيادات التي مست منح ومعاشات التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية، بنسب تراوحت ما بين 10 و 15%، تعد سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، كون هاته النسبة هي الأعلى منذ تأسيس هذه المنظومة.

و أشار الوزير، في ذات السياق، إلى أنه وخلال سنتي 2016 و 2017، لم يتعد المبلغ الإجمالي المرصود لتثمين منحة التقاعد 18 ملياردج، في حين أن الغلاف المالي المخصص لتثمين هذه المنح والمعاشات لسنة 2024، والذي أقرّه رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، تجاوز 120 مليار دج، يضيف الوزير، قائلا أن هذا القرار الذي يجب تثمينه، يعد دليلا قاطعا على سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد، والذي يعرف منحى تصاعدي.

و أوضح بن طالب، في ذات السياق، أن مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي، ترتفع كلما عرف الاقتصاد الوطني حركية، وهو ما ينعكس إيجابا على توسيع التغطية الإجتماعية، حسب وزير العمل.

كما أكد، وزير العمل، في كلمته، أن ما تحقق من إنجازات بالجزائر، جاء في ظل التزامات رئيس الجمهورية الـ 54، التي تتسم بالبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، والمكرسة بالدستور، ترتكز على اقتصاد وطني متنوع، في كنف الحماية الاجتماعية، مستدلا بالإجراءات العديدة، التي اتخذها رئيس الجمهورية، منذ سنة 2020، على غرار تجسيد فكرة المقاول الذاتي، وتوحيد أجهزة دعم التشغيل، إضافة الى عملية الادماج الكبرى، التي مست أكثر من 500 ألف مستفيد.

وأوضح فيصل بن طالب، أن أزيد من مليوني شاب جزائري، يستفيد من منحة البطالة، من بينهم أزيد من 500 ألف شاب، تم توجيههم إلى مراكز التكوين المهني، لتأهيلهم لسوق الشغل، مضيفا أن كل هذه الانجازات تؤكد مبدأ البعد الإجتماعي للدولة الجزائرية، المعتمد على الاقتصاد الوطني المتنوع، مستدلا بشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أقر أن الجزائر تعرف نموا اقتصاديا بنسبة %4.1.

كما أضاف المسؤول الأول على القطاع، أن المقاربة الاقتصادية الوطنية المعتمدة في ظل الحماية الاجتماعية، هي بلاشك مقاربة سليمة، والتي يستفيد منها العامل من خلال رفع الأجور الى نسبة 47%، “كما يستفيد منها المتقاعد برفع المنح والمعاشات، كما يستفيد منها المشتركون بصناديق الضمان الاجتماعي من خلال بعث عدة امتيازات ذات الطابع الاجتماعي على غرار الإعانات المالية غير القابلة للاسترداد لإعانة السكن الريفي وهذا بفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي يحرص دائما على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية لفائدة مختلف شرائح المواطنين والتي تعززت منذ سنة 2020″، يقول الوزير.

هذا وعلى هامش الزيارة، إستمع الوزير، بمقر الولاية لعرض حول نشاطات الهيئات تحت الوصاية، والخدمات التي تقدمها على مستوى ولاية معسكر، بمقر الولاية.

كما قام بن طالب، بعدها، رفقة والي ولاية معسكر، محمدي فريد، والسلطات المحلية، بتوزيع مقررات الاستفادة من الإعانات غير القابلة للاسترداد، في إطار إعانة البناء الريفي المقدمة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لعدد من المواطنين.

وببلدية تغنيف، أشرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، رفقة الوالي، وبحضور السلطات المحلية، على مراسم وضع حيز الخدمة، كلا من، الملحقة المحلية للتشغيل، و مقري المديريتين الفرعيتين، لأنظمة المعلوماتية وللتحصيل ومنازعات التحصيل، التابعتين لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أين تلقى عرضا حول الخدمات المقدمة من الوكالة.

وفي آخر محطة من الزيارة التفقدية، قام الوزير رفقة، والي الولاية، بتدشين مقري كل من الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، والوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

شرف الدين عبد النور