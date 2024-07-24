بن طالب وتاقجوت يستقبلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

بن طالب وتاقجوت يستقبلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب رفقة أعمر تاقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الأربعاء ، بمقر الوزارة، ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رفقة وفد عن مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب ما أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

و نوّه ستار دنبوس براك بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي، معبرا عن رغبته في أن تساهم بحنكتها في خدمة العمل النقابي العربي وتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات العمالية العربية .

وأورد البيان أنّ الوزير بن طالب عرض تجربة الجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي الذي يضمنه دستور الدولة.

كما تطرّق الوزير إلى جملة المكتسبات الاجتماعية المحققة لفائدة الطبقة العمالية بالجزائر لاسيما الزيادات في الأجور وكذا تثمين معاشات ومنح التقاعد، مضيفا أن منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تضمن تغطية اجتماعية شاملة لفائدة كل العمال وعائلاتهم .

وخلص بيان الوزارة أنّ اللقاء شكّل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل ذات الصلة بالعمل النقابي في العالم العربي.

ش.ن