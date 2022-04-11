كشف مدير المطار الدولي”أحمد بن بلة” لوهران، نجيب بن شنين، عن برمجة أربع رحلات للخطوط الجوية الجزائرية في الأسبوع لرحلات العمرة بمعدل 300 معتمر في كل رحلة، طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال بن شنين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أول فوج من المعتمرين انطلق مساء أمس من المطار الدولي”أحمد بن بلة” لوهران، بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا.

وكشف ذات المتحدث، أن إدارة المطار اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها وضع 4 كاميرات حرارية خصوصا عند بوابات الذهاب والوصول لقياس ومراقبة درجة الحرارة للمسافرين وكذا توفير الهلام الكحولي وإرتداء القناع وغيرها مع إعادة فتح المصلى.

كما يتم تسهيل جميع الإجراءات للمعتمرين على مستوى شباك الخطوط الجوية الجزائرية وشرطة الحدود والجمارك مع إلزامية حيازة المعتمر على الجواز الصحي.

ليديا كبيش

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