بن زيان: العودة إلى التعليم الحضوري دون التخلي عن التعليم عن بعد

بن زيان: العودة إلى التعليم الحضوري دون التخلي عن التعليم عن بعد

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، التأكيد على أنه تم إعطاء تعليمات لمدراء المؤسسات الجامعية من أجل العودة إلى التعليم الحضوري في الجامعات، وذلك نظرا لتحسن الوضعية الوبائية في البلاد.

وأكد بن زيان خلال ندوة صحفية على هامش لقائه مع ممثلي التنظيمات النقابية، أنه تم تجهيز كل الأمور وتسخير الإمكانيات من أجل الدخول الجامعي لهذه السنة

وأوضح ذات المتحدث، انه وبعد استشارة وزارة الصحة واللجنة العلمية عن الحالة الوبائية في الجزائر والتي هي في تحسن تقرر العودة إلى التكوين الحضوري بالمؤسسات الجامعية دون التخلي عن التعليم عن بعد.

وفي هذا الصدد، أكد وزير القطاع، أنه لن يتم التخلي عن التعليم عن بعد الذي سيبقى موجودا ومكملا للتعليم الحضوري فهو مكتسب لا يمكن إلغاؤه لتحسين تكوين الطلبة. مشيرا إلى أن العديد من الدروس موجودة عبر المنصة الرقمية.

ولفت بن زيان الر أنه تم إتخاذ كل الإجراءات من أجل تفادي الاكتظاظ بالمؤسسات الجامعية. حيث سيتم إستلام 45 ألف مقعد بيداغوجي. خاصة وأن عدد الطلبة هذه السنة لم يرتفع كثيرا مقارنة بالسنة الفارطة لأن نسبة النجاح في البكالوريا كانت متقاربة

كما تم فتح 2186 منصب لاستاذ مساعد قسم “ب” من أجل التأطير البيداغوجي وفتح المؤسسات الجامعية من السبت الى الخميس ومن الثامنة إلى السادسة مساء. مع توفير النقل الجامعي والحضري، يضيف المتحدث.

ليديا كبيش

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