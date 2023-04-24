بن زليخة: الرئيس تبون أكد على ضرورة الإسراع في تجسيد مدينة الإعلام

بن زليخة: الرئيس تبون أكد على ضرورة الإسراع في تجسيد مدينة الإعلام

أكد اليوم الإثنين المفتش العام بوزارة الاتصال أحمد بن زليخة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حث على ضرورة الاسراع في تجسيد مشروع مدينة الاعلام .

وقلل بن زليخة الذي حل ضيفا رفقة مديرة الصحافة بوزارة الاتصال على فوروم الإذاعة. أن مدينة الاعلام مشروع ضخم حث عليه رئيس الجمهورية وأمر الحكومة بالإسراع في تجسيده، مبرزا أن هذه المدينة تعتبر نقطة الارتكاز للمنظومة الإعلامية الجديدة.

أما في سياق المنظومة الإعلامية الجديدة التي يراهن عليها للدفع بالقطاع إلى مستوى التحديات التي تجابها الجزائر. أكد ذات المتحدث أن مشروع قانون الإعلام الجديد. الذي يتواجد بالغرفة السفلى للبرلمان، يأتي لتكريس ضمانات حرية التعبير التي نص عليها دستور2020 ولوصول المواطن إلى المعلومة الدقيق.

ومن جهتها أكدت مديرة الصحافة بوزارة الاتصال خديجة خليف أن مشروع القانون العضوي للإعلام قدم إضافة بخصوص التفريق بين تعريف الصحفي والصحفي المحترف خاصة فيما تعلق منها بنقطة تكوين الصحفيين.

وأكدت خليف أن مشروع هذا القانون يضمن حماية أكثر للصحفي الذي يعترف به في ميدان العمل على أنه عامل خاص له خصوصياته.

ليديا كبيش

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