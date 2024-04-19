بن جامع بعد الفيتو الأمريكي: “سنعود أقوى من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة”

بن جامع بعد الفيتو الأمريكي: “سنعود أقوى من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة”

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الخميس بنيويورك، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض “الفيتو” على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أن الجزائر ستعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

ودعا السفير بن جامع، في كلمته، الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين، أن يفعلوا ذلك في المرة القادمة”، معتبرا التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس بأن دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة.

كما جدّد عمار بن جامع، التذكير بما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور