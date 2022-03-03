بن بوزيد: نحن مستعدون لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا في حال وقوعها

طمأن اليوم الخميس وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، بأن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة مع التنازل الإيجابي لعدد الإصابات، غير أنه أعرب عن قلقه من عدد الوفيات بالوباء.

وأكد بن بوزيد في تصريح صحفي خلال خرجته الميدانية اليوم بالجزائر العاصمة، أن الأطقم الصحية والحماية المدنية جاهزة في حال قدوم موجة جديدة من وباء كورونا.

وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث:” الأطقم الصحية والحماية المدنية لها تجربة كافية في مواجهة وباء كورونا في حال موجة أخرى ونتمنى نهاية الوباء”

كما أضاف وزير الصحة قائلا :” في حال موجة أخرى لا قدر الله نحن محضرين مخزون الأدوية والأسرة والأكسجين”، مبرزا أن جائحة كورونا أثرت على قطاع الصحة على غرار الكثير من القطاعات الأخرى في باقي دول العالم.

ليديا كبيش

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