بن بوزيد: الجزائر أحرزت تقدمًا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية

بن بوزيد: الجزائر أحرزت تقدمًا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر أحرزت تقدمًا في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية، مبرزا أن الدولة حريصة على استمرار عملية القضاء على جل الأمراض التي تشكل خطرا على صحة المواطن.

وجاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للندوة الدولية حول الأمراض المعدية بالمدرسة العليا للفندقة بالجزائر العاصمة.

وقال بن بوزيد:” لقد تمكنا من القضاء شلل الأطفال سنة 2016 ، الكزاز سنة 2018على الحصبة والحصبة الألمانية بالإضافة إلى القضاء على مرض الرمل الحبيبي المنتشر بكثرة في ولايات الجنوب قبل نهاية 2022 “.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه المكاسب ناتجة عن عمل القطاع الصحي ومجهودات الدولة، مؤكدا عزمه في مواصلة العمل لتحسين خدمات القطاع على جميع المستويات.

و أضاف وزير الصحة، أن علم الأمراض المعدية بحكم تعريفه علم شامل يمس كافة التخصصات دون حدود و على مستوى المجتمع يجب ان يركز هذا الاختصاص على الصحة العمومية و يقترح الاستراتيجيات الضرورية لمنع الأحداث الضارة المرتبطة بظهور أمراض الصحة العمومية.

كما شدد نفس المسؤول، على أنه لا يمكن لهذا النجاح إلا أن يكون نجاحا جماعيا و يعتبر هذا الحدث العلمي منبرا رائعا لتثمين الخبرة الجزائرية في مجال الصحة العمومية.

رمزي أحمد توميات

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