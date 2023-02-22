بن براهم يجتمع رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني

22 فبراير، 2023

عقد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وهذا بحضور أعضاء وإطارات المرصد،.

 وخصص هذا اللقاء لاستعراض أهم القضايا التي تخص المجتمع المدني، وكذا سبل تعزيز التعاون وخلق ديناميكية وآلية للتنسيق بين الطرفين بهدف ترقية عمل المجتمع المدني بالجزائر.

وعرض رئيس المرصد نور الدين بن براهم, خلال هذا اللقاء, تركيبة وصلاحيات هذه الهيئة الاستشارية، وعرض لأهم المحاور الخمسة الأساسية التي يبني المرصد الوطني للمجتمع المدني والتي تعتبر من أولويات الهيئة في استراتيجيته لسنة 2023، والمتمثلة في قانون الجمعيات بالجزائر، تمويل مشاريع الجمعيات، التدريب وبناء قدرات الجمعيات، مكانة وموقع المجتمع المدني في التنمية المحلية، المكانة والدور الإقليمي والدولي للمجتمع المدني الجزائري.

كما عرج بن براهم، خلال هذا اللقاء، مساء اليوم الأربعاء، الى الاحتياج الكبير للمجتمع المدني في مجال التكوين و التوجيه ليكون مساهما حقيقيا في تحقيق التنمية و شريكا مع باقي الهيئات و المؤسسات في وضع السياسات و تنفيذها .

كما شدد على ضرورة الاعتماد على مختلف وسائل التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها المنصات الالكترونية للتواصل مع المجتمع وسبر احتياجاته أين قام المرصد في هذا الخصوص بإطلاق استشارة وطنية لصالح الجمعيات و مختلف فعاليات المجتمع المدني.

ومن جهتهم، اعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية أن الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني أمر ضروري وأساسي، وأكدوا أن العمل الميداني سيعطي ديناميكية وحلولا للمشاكل التي يعاني منها المجتمع مؤكدين على ضرورة الاستفادة من خبرات المجتمع المدني الحالي والعمل على كسر الرتابة في التسيير وتغيير الصورة النمطية من أجل صناعة نخبة تحمي هويتنا وثقافتنا في ظل التحديات الدولية.

وفي نفس الإطار، أوضح رؤساء المجموعات البرلمانية أن البرلمان بغرفتيه منفتح على المجتمع المدني وجددوا الحرص على بعث آليات بين الطرفين تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

ش.ن

22 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

المجلس الشعبي الوطني: تنظيم دورة تكوينية حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني

28 فبراير، 2022

خبير دستوري: ورقة المهاجرين استخدمت قبل حرب الصحراء الثانية وهي جزء من استراتيجية تعتمد ايضا المخدرات والارهاب

27 مايو، 2021

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة

30 ديسمبر، 2020

الطالب عمر يؤكد: الأمم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي

13 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: