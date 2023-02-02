بمناسبة مرور 25 سنة…وزيرة الثقافة تزور المعرض المقام بمجلس الأمة

قامت اليوم الخميس٬ وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي٬ بزيارة المعرض المقام بمجلس الأمة٬ بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على تأسيسه،حسب بيان للوزارة الوصية.

وكما تمّ إقامة العديد من الفعاليات لإحياء هذه الذكرى، تحت شعار “رُبع قرن في مسار صرح دستوري…من التّقويم الوطني إلى الجزائر الجديدة”٬ يذكر البيان.

وتجولت الوزيرة رفقة رئيس ديوان مجلس الأمة بمختلف أجنحة المعرض، والتي تبرز بالصور أهم النشاطات التشريعية والرقابية للمجلس، وتلك المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية طوال خمس وعشرين سنة، إضافةً إلى معرضٍ مخصصٍ لأبرز منشورات المجلس طيلة هذه الفترة٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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