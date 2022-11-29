بمناسبة اليوم الدّولي للتّضامن مع الشّعب الفلسطيني..تونس تؤكد أن “اتفاق الجزائر” السبيل الأساسي لتسوية القضية الفلسطينية

29 نوفمبر، 2022

اعتبرت وزارة الخارجية التونسية يوم الثلاثاء، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر، هو شرط أساسي لمواجهة الاحتلال، وإبلاغ الصوت الفلسطيني الموحّد للمجموعة الدوليّة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، بمناسبة اليوم الدّولي للتّضامن مع الشّعب الفلسطيني، الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام.

وقالت وزارة خارجية تونس في بيانها أنها تجدّد تونس بهذه المناسبة تأكيد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما تؤكّد مجدّدا على أنّه لا يمكن أن يعمّ السلام إلاّ باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.

كما اعربت تونس في هذا السياق، عن عميق ارتياحها لنجاح “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” بالجزائر، في توحيد الصفّ وتحقيق المصالحة الفلسطينية. باعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال وإبلاغ الصوت الفلسطيني الواحد والموحّد للمجموعة الدوليّة، ودفع جهود التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضيّة الفلسطينية.

فايزة سايح

29 نوفمبر، 2022

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