بمعهد “شاثام هاوس” بلندن… عطاف يُلقي محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل

ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بلندن، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل، وذلك بمعهد “شاثام هاوس” البريطاني، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و أبرز الوزير عطاف في هذا الإطار، الخصائص الأساسية التي تميز هذه المنطقة والتحديات التي تواجهها من النواحي السياسية، والاقتصادية، والأمنية، حسب ذات البيان.

كما أطلع أحمد عطاف المشاركين على الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الفضاء المجاور لها، لا سيما فيما يتعلق بالوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات، وقيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلاً عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، يضيف المصدر ذاته.

و شهد الاجتماع مشاركة دبلوماسية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء ومسؤولين دوليين في مجالات السلم والأمن في إفريقيا، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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