بمشاركة صحفيين مختصين في المجال المصرفي والبنكي…تخرج الدفعة الـ11 لمحترفي السوق المالي

وعرفت المناسبة، حسب بيان وزارة الإتصال، تكوين 10 صحفيين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية، في مجال التكوين المصرفي والبنكي في دورة تكوينية تواصلت على مدار مايقارب 06 اشهر بين التكوين النظري والتطبيقي.

وأشار وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن هذه الدفعة تميّزت بمشاركة صحفيين “لأول مرة”، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التزامات قطاعه الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية كآلية تساهم في تحقيق الشمول المالي وتدعيم الشفافية، مؤكدا أن الصحفيين بإمكانهم لعب دور مهم كسفراء للتثقيف المالي.

كما لفت فايد إلى أن هذا التكوين يهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين من إطارات البنوك وبنك الجزائر وقطاع التأمين، معتبرا أن حضورهم اللافت يعكس الاهتمام المتنامي بالأسواق المالية والديناميكية التي تشهدها الجزائر.