بمشاركة صحفيين مختصين في المجال المصرفي والبنكي…تخرج الدفعة الـ11 لمحترفي السوق المالي
أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، رفقة وزير المالية، لعزيز فايد، مساء أمس الاثنين، على مراسم حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة لمحترفي السوق المالي المُنظم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بالتعاون مع معهد التكوين المصرفي.
وعرفت المناسبة، حسب بيان وزارة الإتصال، تكوين 10 صحفيين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية، في مجال التكوين المصرفي والبنكي في دورة تكوينية تواصلت على مدار مايقارب 06 اشهر بين التكوين النظري والتطبيقي.
وأشار وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن هذه الدفعة تميّزت بمشاركة صحفيين “لأول مرة”، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التزامات قطاعه الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية كآلية تساهم في تحقيق الشمول المالي وتدعيم الشفافية، مؤكدا أن الصحفيين بإمكانهم لعب دور مهم كسفراء للتثقيف المالي.
كما لفت فايد إلى أن هذا التكوين يهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين من إطارات البنوك وبنك الجزائر وقطاع التأمين، معتبرا أن حضورهم اللافت يعكس الاهتمام المتنامي بالأسواق المالية والديناميكية التي تشهدها الجزائر.
وأبرز وزير الاتصال، محمد لعقاب، من جهته، أهمية التكوين المستمر للصحفيين، مذكّرا في هذا الإطار بالدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال منذ صدور قانون الإعلام الجديد، مؤكدا أهمية دور الصحفيين في تبسيط المفاهيم، لاسيما وأن بعض المصطلحات يصعب فهمها من قبل المواطنين، لافتا إلى ضرورة مواصلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) تنظيم دورات تكوينية مماثلة لفائدة الصحفيين.
كما أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، على أن هذه الدورة التكوينية عرفت نجاح 54 مشاركا من أصل 65 مسجلا، أي بنسبة نجاح قدرها 83 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل التطورات الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري.
هذا وعرف حفل التخرج تسليم الشهادات لمتفوقي الدورة، مع تكريم المتخرجين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومعهد التكوين المصرفي، بهدف إطلاق برنامج تدريبي حول مهام المستشار التساهمي.
شرف الدين عبد النور