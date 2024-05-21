بلمهدي يُنصّب لجنة متابعة موسم حج 1445هـ/2024م

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء اليوم، بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة متابعة موسم حج 1445هـ/2024م.

وستتولى هذه اللجنة، حسب بيان وزارة الشؤون الدينية، تلقي انشغالات واستفسارات المواطنين المتعلقة بموضوع الحج، من خلال الخط هاتفي، والفاكس والبريد إلكتروني المخصص لهذا الغرض.

و أعطى الوزير بلمهدي، تعليماته بضرورة ضمان المداومة، والرد على جميع الانشغالات التي ستطرح على اللجنة، من أجل التكفل الأمثل بالحجاج الميامين، عبر رقم الهاتف والفاكس: 023.48.44.23، و البريد الالكتروني hadj@marw.dz.

شرف الدين عبد النور