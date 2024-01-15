بلمهدي يُقدّم عرضا خاصا بمشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني

15 يناير، 2024
بلمهدي يُقدّم عرضا خاصا بمشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي مساء اليوم عرضا خاصا بمشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2021 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة سعد بغيجة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقد بين الوزير بلمهدي في عرضه مجمل الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع خلال سنة 2021 وإلى أوجه الإنفاق وفق برنامج عمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف البيان.

ش.ن

15 يناير، 2024

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