بلمهدي يكرّم المتوجة بالرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم

25 سبتمبر، 2023

قام اليوم الإثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بتكريم الحافظة ياسمين ولد دالي المتوجة بالرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها السابعة.

وكانت الحافظة ولد دالي، قد حضيت باستقبال رسمي من طرف إطارات الوزارة، المدير الفرعي للمسابقات القرآنية عبد الحميد حشادي. والمدير الفرعي للإعلام محمد زغداني

وذلك بتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي. كما حضر الاستقبال طالبات المدرسة القرآنية لمسجد الهدى.

رمزي أحمد توميات

25 سبتمبر، 2023

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