بلمهدي يشرف على فعاليات ندوة وطنية لمؤسسات التكوين

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صباح اليوم بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية لمؤسسات التكوين تحت الوصاية.

وعرفت الندوة التي تنظم بعنوان: “التكوين ورهانات التجديد والتطوير”، حضور مديري معاهد التكوين المتخصص لأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينيةوالأوقاف عبر الوطن ونوابهن، وكذا مدير مجمع معهد الإمام عبد حميد بن باديس وملحقاته بالمسجد الكبير بباريس.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقد تم خلال افتتاح الندوة تكريم الطلبة المتخرجين الاوائل للسنة الدراسية 2023/2022 .

كما انعقدت بالمناسبة المسابقة النهائية في حفظ القرآن الكريم وتجويده لطلبة المعاهد ، حيث شارك فيها 28 طالبا من جميع المعاهد عبر الوطن.

رمزي أحمد توميات

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