بلمهدي يشرف على افتتاح الموسم الثقافي الجديد

12 أكتوبر، 2022

اشرف اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على افتتاح الموسم الثقافي 2023/2022 بدار الإمام بالمحمدية.

وقال بلمهدي أن فوز الجزائر بعضوية مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة اعتراف ضمني بأن الجزائر بلد ثقافات وحريات ليس فيه كبتا

واعتبر ذات المتحدث، أن المركز الثقافي الإسلامي هيكل حيوي قوي يرافق المسجد وهو فضاء مفتوح للجميع، مضيفا بالقول :”نريد أن يكون المركز الثقافي الإسلامي مركز إشعاع”.

كما تابع وزير الشؤون الدينية، قائلا :”اليوم حصلنا ما اجتهدنا فيه سابقا ويوجد في كل ولاية مركز ثقافي إسلامي”.

رمزي أحمد توميات

12 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تنفذ ستة هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي

5 يوليو، 2021

تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل

26 سبتمبر، 2021

المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية يثمن مواقف الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون

12 أكتوبر، 2021

وزارة الشؤون الدينية: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

11 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: