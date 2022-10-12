بلمهدي يشرف على افتتاح الموسم الثقافي الجديد

اشرف اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على افتتاح الموسم الثقافي 2023/2022 بدار الإمام بالمحمدية.

وقال بلمهدي أن فوز الجزائر بعضوية مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة اعتراف ضمني بأن الجزائر بلد ثقافات وحريات ليس فيه كبتا

واعتبر ذات المتحدث، أن المركز الثقافي الإسلامي هيكل حيوي قوي يرافق المسجد وهو فضاء مفتوح للجميع، مضيفا بالقول :”نريد أن يكون المركز الثقافي الإسلامي مركز إشعاع”.

كما تابع وزير الشؤون الدينية، قائلا :”اليوم حصلنا ما اجتهدنا فيه سابقا ويوجد في كل ولاية مركز ثقافي إسلامي”.

رمزي أحمد توميات

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