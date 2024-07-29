بلمهدي يشارك بالقاهرة في المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم الإثنين، بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”.

وسيناقش المشاركون في هذا المؤتمر، حسب بيان وزارة الشؤون الدينية، دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يتسم بتسارع الأحداث، بما يحقق تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصيات عملية لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.

شرف الدين عبد النور