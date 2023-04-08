بلمهدي يستقبل الإمام وليد مهساس

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد جرى الإستقبال بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد، ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.

وللإشارة فقد انتشر فيديو للإمام وليد مهساس وهو يؤُم الناس في صلاة التروايح وعلى كتفه قطة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدّر التراند

هذا وقد وتداولت عديد وسائل الإعلام الدولية الفيديو والذي انتشر كالنار على الهشيم مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تسللت قطة مسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح.

رمزي أحمد توميات