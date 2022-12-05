بلمهدي يؤكد أنها لم تشمل الجانب الأمني فقط …الجزائر واجهت التطرف باستراتيجية متكاملة

5 ديسمبر، 2022

اختتمت امس الأحد أشغال الملتقى الدولي حول “جيوسياسية التطرف” المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة”، بتثمين الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر لمكافحة التطرف وأهم الآليات المنتهجة للمجابهة.

وفي هذا الجانب أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في مداخلته خلال هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر لمكافحة التطرف حيث قال “بلادنا تبنت خطة عميقة متكاملة في جميع جوانبها ليس الخطة الأمنية فقط لمكافحة التطرف ولكن هناك خطط أخرى جعلت الجزائر تتبوأ الريادة”.

وأضاف بلمهدي في السياق ذاته “لقد أصبحت بلادنا قبلة تأخذ منها كبار الدول العظمى هذه التجربة التي تدرس أحيانا في كثير من الدول.”.من جهته وخلال محاضرته الإفتتاحية، سلط الأستاذ أمحند برقوق الضوء على جيوسياسية التطرف في ظل التحولات العالمية الراهنة” حيث أبرز أن التطرف يبدأ من الأفكار والقناعات وقد يتحول إلى سلوكات عنيفة إلى الإرهاب.

فايزة .س

5 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون وأمير قطر يضعان حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني

2 نوفمبر، 2022

 حجز 7.6 كلغ من الكوكايين وأموال مزورة بميناء الجزائر

26 نوفمبر، 2022

رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا

23 يونيو، 2020

وزارة النقل: هذا موعد الحجز والدفع الالكتروني عن بعد لتذاكر النقل البحري

6 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: