بلمهدي يؤكد أنها لم تشمل الجانب الأمني فقط …الجزائر واجهت التطرف باستراتيجية متكاملة

اختتمت امس الأحد أشغال الملتقى الدولي حول “جيوسياسية التطرف” المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة”، بتثمين الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر لمكافحة التطرف وأهم الآليات المنتهجة للمجابهة.

وفي هذا الجانب أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في مداخلته خلال هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أهمية الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر لمكافحة التطرف حيث قال “بلادنا تبنت خطة عميقة متكاملة في جميع جوانبها ليس الخطة الأمنية فقط لمكافحة التطرف ولكن هناك خطط أخرى جعلت الجزائر تتبوأ الريادة”.

وأضاف بلمهدي في السياق ذاته “لقد أصبحت بلادنا قبلة تأخذ منها كبار الدول العظمى هذه التجربة التي تدرس أحيانا في كثير من الدول.”.من جهته وخلال محاضرته الإفتتاحية، سلط الأستاذ أمحند برقوق الضوء على جيوسياسية التطرف في ظل التحولات العالمية الراهنة” حيث أبرز أن التطرف يبدأ من الأفكار والقناعات وقد يتحول إلى سلوكات عنيفة إلى الإرهاب.

فايزة .س

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