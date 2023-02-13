بلمهدي: نهائي المسابقة الدولية للقرآن هذا الجمعة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوسف بلمهدي فذي تصريحات للاذاعة الوطنية، عن موعد الحفل الختامي للمسابقة الدولية للقرآن التي شاركت فيها 52 دولة.

وقال بلمهدي : “أكملنا التصفيات وسيكون الحفل الختامي يوم الجمعة المصادف لليلة الإسراء والمعراج. حيث سيتمّ تكريم الثلاثة الأوائل من طرف رئيس الجمهورية”

من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث إرتفاع حصة الحجاج الجزائريين لأول مرة، بواقع 41 ألف حاج في الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد، قال بلمهدي :”أنّه سيتم العمل على اختيار أفضل الخدمات لتقديمها للحجاج الجزائريين، وبأفضل الأسعار” مشيرا إلى أن 45 وكالة سياحية ستنظّم موسم الحج القادم. بالتعاون مع الديوان الوطني للحج والعمرة. والبعثة الجزائرية، في تأطير الحجاج.

رمزي أحمد توميات

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