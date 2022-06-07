أكد اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على أن أول رحلة للحجاج ستكون بتاريخ 15جوان، كاشفا أن أكثر من 16 ألف حاج قاموا بدفع تكاليف الحج إلى غاية اليوم.

وكشف بلمهدي، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الخاص بالمرشدين الدينيين لبعثة الحج الوطنية لموسم حج 1443ه‍/ 2022م، أن اللجنة تجتمع اليوم لدراسة إمكانية تمديد آجال دفع التكاليف بناء على التقارير التي تصلها.

أما عن مخطط الرحلات الخاصة بنقل الحجاج، قال ذات المتحدث، أنه :”سيتم الكشف عن برنامج الرحلات اليوم لتمكين الحجاج من الشروع في عملية الحجز الالكتروني للتذاكر وفقا لمواعيد السفر و كذا الحجز الخاص بأماكن الإقامة في كل من المدينة المنورة و مكة المكرمة”.

رمزي أحمد توميات

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