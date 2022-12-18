بلمهدي: حرية المعتقد والممارسات الدينية محمية بموجب الدستور الجزائري

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، لإذاعة الجزائر الدولية، أن الدستور الجزائري يضمن ويحمي حرية المعتقد و الممارسة الدينية، في ظل إحترام القانون الخاص بغير المسلمين.

وقال يوسف بلمهدي في تصريح له لبرنامج في إذاعة الجزائر الدولية، أن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.

كما أضاف بأن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة”. فبهذا لم يتعرض المسيحيون سواء أفراد أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والشعب الجزائري.

وبشأن خطاب الكراهية، استحضر الوزير كلامه قائلا ” القانون الجزائري يجرم مثل هذا النوع من الخطابات خاصة وان بعض الأطراف أرادت أن تلبس العنف والتطرف للدين الإسلامي”. حسب ما جاء به المصدر السابق.

شهيناز عاشور

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