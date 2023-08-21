بلمهدي: الجزائر لا تنحني إلا لله عز وجل

21 أغسطس، 2023

أشرف اليوم الاثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على افتتاح فعاليات ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد تحت عنوان “جهود الإمام في الإرشاد والفتوى خلال الثورة التحريرية المباركة”.

وقال بلمهدي في كلمة له: “لا يمكن أن يتخلف خطابنا الديني عن المنظومة الدينية بل سيظل متمسكا بها كما كان السلف”، موضحا أن دور الإمام هو السعي لإصلاح أمته و الدفاع عن وطنه و نصرته،

وتابع ذات المتحدث قائلا :”ان وطننا على نهج سيدنا محمد لا ينحني إلا لله عز وجل ولا ينكسر بإذنه”، مضيفا بالقول:“إن الجزائر اليوم مستهدفة شئنا أم أبينا وعلينا جميعا التكاتف للوقوف بجنب الوطن والدفاع عنه”.

كما شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على ضرورة تماسك أبناء البلد ومؤسساته لتكون صامدة أمام محاولات إحباطه.

رمزي أحمد توميات

21 أغسطس، 2023

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