بلعريبي يعلن عن تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل

أعلن اليوم وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل وذلك خلال القاره لكلمة في المؤتمر الدولي ” الحد من الزلازل ..حوكمة واستشراف”.

وقال بلعريبي :”أن الجزائر تعلمت من تجاربها. المأسوية الإرادة والشجاعة لترجمة الأفكار الى مشاريع بناءة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئة”.

وأوضح ذات المتحدث أن التقارير الدولية تشير إلى أن 66 بالمائة من سكان العالم سيعيشون في مناطق حضارية حدود 2050 .

وهو ما يستدعي منا على وضع استراتيجية للمدن وتحسن قدرتها على الصمود والتعافي بسرعة من الصدمات لضمان استمرارية الخدمات”

وأضاف وزير السكن بالقول: “نحن الآن في مضمار واحد كانت بدايته على الصعيد الدولي بالتزام الجزائر بإطار عمل سانداي 2015 -2030 للحد من الخطر والكوارث”.

والذي ترافقه استراتيجية خاصة يترجمها التقدم الملحوظ في هذا المجال بفضل الاستراتيجية التي تعمل على تقوية المجابهة وتعزيز الصمود للازمة لبلوغ النتائج المنشودة.

كما أكد وزير السكن على ان الجزائر لم تتخلف في المشاركة ضمن الجهود الاقليمية خاصة العربية للحد من الكوارث وهذا من خلال إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية. والذي يتخذ من الجزائر مقرا له.

كما نوه بلعريبي بتجاوب الاشقاء العرب تعبيرا عن إيمانهم وإدراكهم بمبدأ العمل الجماعي الهادف والذي يمكن من تجاوز العقبات والنكبات .

وأشار ذات المتحدث الى أن الجزائر تعمل من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة. على المساهمة بفعالية للارتقاء بالعمل الجماعي

لأنها تدرك أنه الأسلوب الوحيد. الذي يحقق الأهداف المرجوة خاصة وأنها اكتسبت من التجربة ما يكفي تقاسمتها مع باقي الدول، يوضح وزير السكن

رمزي أحمد توميات

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