بلعريبي يعلن عن برنامج سكني جديد

أعلن اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن مشاريع وزراته خلال السنة الجديدة 2023.

وقال بلعريبي، في معرض رده عن انشغالات النواب: “هناك برنامج سكني جديد، كما أن هناك 225 ألف وحدة سكنية، زيادة على 140 ألف إعانة للسكن الريفي في سنة 2023″.

وأوضح ذات المتحدث، أن البرنامج الجديد المبرمج في سنة 2023، سيتم الشروع فيه، بعد الانتهاء من برنامج 2022.

وللتذكير، فقد كان وزير السكن، قد كشف في تصريحات سابقة، إنه وخلال سنة 2023، سيتم استلام 754 مشروع، مبرزا أن هذه المشاريع مقسمة بين مرافق عمومية ممركزة وبرامج غير الممركزة.

وأكد نفس المسؤول، أن 96 مرفق عمومي بعنوان البرنامج الممركز، تم توزيعه على 5 مجالات، حيث يتعلق الأمر بـ58 مؤسسة تربوية متمثلة في 38 مجمع مدرسي، 13 متوسطة و7 ثانويات.

بالاضافة الى 19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددتي الخدمات، و4 تجهيزات للدفاع الوطني و2 تجهيزات رياضية، ومسجد.

أما بخصوص مرافق العمومية المتعلقة بالبرنامج غير الممركز، فقدرت بـ658 مرفق، يضيف بلعريبي الذي أوضح أنها تخص 477 مشروع تربوي منها 44 مجمع مدرسي 44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي.

بالإضافة 45 مرفق لفائدة قطاع الداخلية، و30 لقطاع الصحة، 19 للشباب والرياضة، 87 مرافق مختلفة للعدالة والمالية والدينية، والثقافية

رمزي أحمد توميات

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