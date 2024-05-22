بلعريبي يترأس إجتماعا تقنيا خاص بعملية التوزيع الكبرى للسكنات في 5 جويلية المقبل

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، إجتماعا تقنيا، خاص بعملية التوزيع الكبرى، المبرمجة في 05 جويلية المقبل، بخصوص السكنات الاجتماعية.

و قدّم كل من المدير العام للسكن على مستوى الوزارة، ورئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة “عدل” GIE، في مستهل الاجتماع، حصيلة السكنات الاجتماعية التي سيتم استكمال أشغالها من طرف 60 ديوان للترقية والتسيير العقاري، وهذا بغية توزيعها في 05 جويلية المقبل.

و أمر وزير السكن، باستكمال كل المشاريع التي تعدت نسبة أشغالها 85%، وهذا قبل 05 جويلية المقبل، مضيفا أن تظافر الجهود سيمكن من رفع عتبة التطلعات وتحقيق أهداف تعكس مدى التجنيد لمختلف الإطارات، في استكمال مختلف المشاريع والصيغ السكنية.

هذا وقد تم تسليط الضوء على كل المشاريع قيد الإنجاز، من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المذكورة، حيث عرض كل مدير مدى تقدم كل مشاريعه، سواء بصور أو فيديوهات حتى تتسنى المعاينة الدقيقة للمشروع.

لإشارة، فقد حضر الاجتماع كل من، الإطارات المركزية للوزارة، رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة “عدل” GIE، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات البليدة، البويرة، تيزي وزو، وهران، بومرداس وتيبازة، بالإضافة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من حسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء بالنسبة لولاية الجزائر.

شرف الدين عبد النور