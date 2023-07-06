بلعريبي يؤكد: طي “عدل 2” هذه السنة و تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص هذا الشهر

بلعريبي يؤكد: طي “عدل 2” هذه السنة و تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص هذا الشهر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن ملف عدل 2 سيتم الإنتهاء منه نهائيا وطيه نهاية السنة كاشفا عن تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص هذا الشهر لأصحاب الطعون.

وذكر بلعريبي، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخلال زيارته التفقدية أمس وضع حجر الأساس لإنجاز آخر برنامج من عدل 2 والمقدرة بـأكثر من 16 ألف وحدة منها 14442 وحدة سكنية بالعاصمة وهي مخصصة للمكتتبين أصحاب الطعون على المستوى الوطني.

وأكد ذات المتحدث أن هذا البرنامج سيكون خاتمة لملف “عدل 2”. مؤكدا أن كل المكتتبين أصحاب الطعون تم الإنطلاق في إنجاز سكناتهم. حيث أنه سيبلغ عدد المتحصلين على السكنات 90 بالمائة من المكتتبين إلى غاية نهاية السنة.

كما كشف وزير السكن أنه سيتم تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص في شهر جويلية. بالإضافة كذلك إلى أنه وخلال شهر سيتمكن أصحاب الطعون من إختيار المواقع.

ليديا كبيش

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