قام صبيحة اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمعاينة وتيرة إنجاز ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به وزارة السكن في بيان لها.

وشدد بلعريبي، على ضرورة المتابعة الدقيقة للمخططات الهندسية ومخططات الهندسة المدنية وكذا رفع كل التحفظات التي تعيق الإنجاز،

كما أمر ذات المتحدث بجرد قائمة كل المعدات الضرورية للأشغال على مستوى الملعب وتلك الضرورية لتجهيزه فيما بعد، وذلك حتى يتم اقتناؤها في السوق الوطنية وتجنب استيرادها.

في حين ستتبع هذه الزيارة باجتماع على مستوى مقر الوزارة لتحديد مسؤوليات كل طرف وعدم السماح بتعطيل الإنجاز لأي ظرف كان.

رمزي أحمد توميات

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