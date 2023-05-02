بلعريبي يأمر بالانتهاء من جميع البرامج التي تفوق 50 بالمائة قبل 30 جوان

بلعريبي يأمر بالانتهاء من جميع البرامج التي تفوق 50 بالمائة قبل 30 جوان

أمر وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بالانتهاء من جميع البرامج. التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة فما فوق قبل تاريخ 30 جوان.

واعطى بلعريبي، تعليمات بالانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة. وهذا قبل تاريخ 30 جوان 2023 لتوزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وأمر ذات المتحدث بإطلاق عملية إنجاز كل المشاريع غير المنطلقة. وإعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة قبل تاريخ 30 جوان 2023. والانتهاء قبل 30 جوان من أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج . التي انتهت فيها عملية انجاز العمارات قبل 31 ديمسبر 2022.

وكذا تطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين بالشروع فورا وبدون تأخر في مخالصة وضعيات الأشغال المنجزة.

رمزي أحمد توميات

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